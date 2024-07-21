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Кличко про снос усадьбы Зеленских в Киеве: Это циничная провокация
Мэр Киева Виталий Кличко назвал снос усадьбы Зеленских в столице Украины несанкционированным. Более того, он считает произошедшее «циничной провокацией», пишет Газета.RU.
Кличко отметил, что усадьбу снесли через несколько дней после того, как в Департамент охраны культурного наследия КГГА поступил пакет доработанной учетной документации по присвоению здания на ул. Александра Конисского, 22 (та самая усадьба) статуса памятника.
Напомним, усадьба Зеленских представляет собой здание в два этажа из дерева и обложенное кирпичом. Его построили в конце XIX века. Интересно, что это одна из самых старых построек на улице Конисского и последнее деревянное здание на той улице.
Однако в субботу, 20 июля, вечером неизвестные лица, используя тяжелую технику, снесли усадьбу Зеленского, пишет ТАСС.
Отмечается, что вышеупомянутое здание числится в украинском «Списке исторических домов, нуждающихся в дополнительной защите».
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