На главную ТИ-Спорт 13 февраля 2026 15:56

Йоханнес Клебо завоевал 8-ю олимпийскую медаль и сравнялся с Бьорном Дэли по числу побед

Фото: скриншот трансляции Okko.ru

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал самым титулованным лыжником в истории, завоевав 23-ю золотую награду во время гонки классическим стилем в «разделке» на 10 км на Олимпийских играх-2026.

По показателю олимпийских побед он сравнялся со знаменитым Бьорном Дэли. В настоящий момент на счету 29-летнего норвежца 8 побед на зимних Олимпиадах и 15 – на чемпионате мира.

Победа в гонке с раздельным стартом стала для него третьей на этих Играх. Российский лыжник, представляющий Республику Татарстан на всероссийских соревнованиях, Савелий Коростелев пришел к финишу 15-м, отстав от лидера Клебо на +1.06 секунд.

#Савелий Коростелев #лыжные гонки #Олимпийские игры
