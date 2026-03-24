24 марта 2026 17:00

Клебо заработал свыше 277 тысяч евро за сезон

Фото: скриншот видео Youtube

Заработок норвежского лыжника Йоханнеса Клебо составляет 277 тысяч евро призовых за сезон, согласно данным Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). На сегодняшний день он является одним из самых высокооплачиваемых лыжников мира.

В течение сезона Клебо провел 18 стартов, в 12 из них он поднимался на подиум. На его счету семь побед в индивидуальных гонках. Также он удостоился малого Хрустального глобуса и занял второе место в общем зачете Кубка мира.

Помимо прочего 29-летний лыжник внес значительный вклад в победу сборной Норвегии в соревнованиях по лыжным гонкам во время зимней Олимпиады-2026 в Италии.

#Олимпийские игры #лыжные гонки
В топе
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
Скончался зампред Комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

23 марта 2026
