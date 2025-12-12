Клэбо: Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать

Фото: ФЛГР

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Эйнар Хедегарт заявили, что ждут соперничества с россиянином Савелием Коростелевым в гонке на Кубке Мира в Давосе. Об этом они сообщили региональному норвежскому изданию Adressa.

Клэбо рассказал, что накануне ему уже удалось вживую встретиться и поприветствовать россиянина.

«Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать, и желаю ему, как и всем другим (нейтральным атлетам), добро пожаловать. Я уже видел его, и встреча была приятной», – сказал Клэбо.

А Хедегарт отметил уровень Коростелева и считает его серьезным соперником.

«Я знаю, что Короcтелев был очень хорош. Он выиграл все майки в Кубке России в прошлом году, где у него было много сильных соперников. Я немного с ним поговорил, и он кажется очень приятным человеком – экстравертом и легким в общении. Может ли он стать серьезным соперником? Не сомневаюсь, что на него нужно обращать внимание», – цитирует Хедегарта норвежское СМИ.

Кубок мира по лыжным гонкам проходит в восточном городе Швейцарии – Давосе с 12 по 14 декабря и является отборочным турниром к ОИ-2026. В данных стартах в нейтральном статусе выступает два спортсмена из России Савелий Коростелев и Дарья Непряева.