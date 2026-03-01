Клебо выиграл скиатлон на Кубке мира в Фалуне, Коростелёв — четвёртый

Фото: РБК Спорт

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. Весь пьедестал заняли представители Норвегии.

Второе место с отставанием 0,7 секунды занял Харальд Эстберг Амундсен. Тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет, уступивший лидеру 0,8 секунды.

Российский лыжник Савелий Коростелёв финишировал четвёртым, показав достойный результат.

Главный тренер национальной команды Евгений Сорин отметил, что возможность выступления за океаном рассматривалась, но приоритет был отдан внутренним стартам.