Клебо признался, что потерял мотивацию на остаток сезона после Олимпиады

Знаменитый норвежский лыжник, 11-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, заявил, что после завершения Игр-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо у него больше нет спортивных задач на оставшуюся часть сезона.

«Если честно, я считаю, что мои цели на этот сезон исчерпаны. Самая главная из них выполнена, поэтому сейчас я просто хочу получать удовольствие от стартов и посмотреть, что из этого выйдет. Вчера [1 марта] у меня снова был отличный день, надеюсь, что и следующие три недели пройдут в том же духе», — поделился спортсмен в разговоре с представителями FIS.

После олимпийского успеха Клебо возобновил выступления на этапах Кубка мира. Он блестяще провел гонки в шведском Фалуне, выиграв и спринт, и скиатлон.

Напомним, что на Олимпиаде-2026 Клебо завоевал шесть золотых наград: четыре в личных дисциплинах и две в эстафетах. Сейчас он уверенно возглавляет общий зачет Кубка мира.