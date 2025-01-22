Клаудиньо уходит из «Зенита» в катарский «Аль-Саддом»

Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо покинет петербургскую команду и присоединится к катарскому «Аль-Саддому». Об этом сообщает CNN Brazil.

За бразильца команда заплатит 20 миллионов евро, сообщает источник.

Напомним, Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В составе «сине-бело-голубых» он трижды становился чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок страны и один раз – Кубок России. В нынешнем сезоне на счету полузащитника 20 матчей, один гол и пять ассистов.

В феврале 2023 года бразильцу предоставили российское гражданство указом президента страны Владимира Путина.

«Зенит», согласно инсайдам, также продает Артура и Вендела. Также на днях петербуржцы приобрели вингера Луиса Энрике у «Ботафого».