«Классный» шопинг ускорили в торговом комплексе Казани

В августе стартует традиционная кампания по подготовке детей к новому учебному году. В это время в торговых центрах Казани кратно растет спрос не только на канцелярские принадлежности и форму, но и на быстрый мобильный интернет. Чтобы покупатели оставались в сети даже в примерочных, МегаФон в преддверии школьных ярмарок обеспечил LTE-покрытие на территории всего ТРК «Парк Хаус».

На площади в 70 тысяч квадратных метров удалось достигнуть высокого качества соединения благодаря размещению indoor-базовой станции и модернизации системы разнесенных антенно-фидерных устройств. В результате проведенных работ сеть 4G в диапазоне 1800 МГц стала доступна на всех этажах и самых отдаленных уголках здания — в кинотеатре, продуктовом гипермаркете, на фудкорте и других.

Такие решения уже успешно работают в популярных центрах Казани, среди которых KazanMall, «Горки Парк» и «Южный».

«Телеком-инфраструктура внутри помещений — необходимая мера для современных построек с зеркальными фасадами и железобетонным каркасом. Помимо внешних стен, проникновению сигнала от уличных базовых станций в моллы препятствуют множественные внутренние перегородки и помещения без окон», — поделился Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.

После модернизации оборудования гости комплекса могут по видеосвязи посоветоваться с друзьями и близкими, почитать отзывы перед покупкой или поработать удаленно на скорости до 75 Мбит/с. Казанцы уже активно этим пользуются. За один день посетители «Парк Хауса» скачивают из сети такой же объем информации, что и жители небольшого поселка — например, Рыбной Слободы.

Чаще со смартфоном по галереям крупнейшего торгово-развлекательного комплекса Ново-Савиновского района прогуливаются мужчины в возрасте 36–45 лет. Помимо татарстанцев, за последний месяц центр посещали гости из Башкирии, Самарской и Ульяновской областей.