«Классные подарки и мастер-классы»: как гости VK Fest охотились за мерчем СИБУРа

Накануне у Центра семьи «Казан» впервые прошел VK Fest, который запомнится не только концертом Басты, но и развлечениями на любой вкус. СИБУР устроил настоящий квест по зонам с активностями, а за их прохождение дарил призы. Что заставило участников фестиваля выстроиться в длинные очереди к нефтехимикам — в репортаже «Татар-информа».





Гости выстроились в длинные очереди в погоне за брендированными подарками

Площадкой первого в столице Татарстана VK Fest стала территория вокруг «Чаши», где на фоне Кремля и на берегу Казанки разместилась не только концертная сцена, но и зоны активностей от партнеров грандиозного события. Среди них — СИБУР, который отмечает в этом году 30-летие. В свой юбилей компания изменила традицию: вместо того чтобы самой получать подарки, она решила дарить их гостям фестиваля.

Найти бренд-зону было легко по фирменному бирюзовому цвету, который символизирует экологичность и чистоту. Это круглая яркая конструкция с огромными экранами по бокам, на которых транслировались красивая анимация с производств, фотографии сотрудников компании и портрет химика Дмитрия Менделеева, который посылает посетителям сердечки.

Внутри этой конструкции — сквозной проход, там разместились зона с предсказаниями и фотозона. И в той, и в другой использовался искусственный интеллект. Рядом ходили улыбчивые люди в брендированных белых футболках с бирюзовыми надписями — промоутеры, которые предлагали посетителям в ожидании выступлений хедлайнеров пройти восемь зон, поставить отметку и получить гарантированные подарки. Среди них — экологичные сумки-шоперы; пауэрбанк с юбилейным логотипом; шейный платок — тренд этого сезона, а для детей — переводные тату и стикерпаки, которые многие клеят на свои гаджеты. Подарки выдавали на стойке в бренд-зоне.

Велошредер для создания экобрелоков и автомат-хватайка

Довольно быстро — уже через полчаса-час после начала фестиваля — в зоны активностей выстроились очереди. Одни просто решили развлечься, другие — ради классного мерча, который нельзя было просто купить.

Выиграть подарки можно было в том числе в автомате-хватайке, наполненном белыми шариками. Внутри каждого — записка с названием подарка.

«Все супер, очень понравилось! Жаль, конечно, что не выиграли сумку, но голубые леденцы тоже классные», — рассказала «Татар-информу» Алина Якушева из Казани, попытавшая удачу в автомате. Ее молодой человек тоже выиграл — фирменный стикерпак.

Даже если не выиграл — не беда: промоутеры ставили отметку о прохождении зоны на браслете, и можно было дальше проходить «квест» с призами в конце.

Многие оценили велошредер: пока ты крутишь педали, бирюзовые пластиковые крышечки перемалывались, а из них на месте делали брелоки. Экологичный и стильный аксессуар некоторые сразу прицепляли к связкам ключей.

Гости сплели друг другу браслеты из полимерных бусин

Еще одна полюбившаяся гостям зона — столы ручных игр. Дети там с удовольствием собирали конструктор, а молодежь плела браслеты и модные обвесы на сумки из полимерных разноцветных бусин. Кстати, были бусины с буквами, поэтому можно было собрать аксессуар с посланием, что и сделала одна из собеседниц «Татар-информа».

«Самый классный мастер-класс — это создание браслетов. Мы себе с друзьями сделали именные», — сказала студентка Эльвина Галеева.

Ольга Петрова из Казани также решила создать браслет, но не для себя, а для своего молодого человека.

«На браслет не много времени ушло. Я сделала своему молодому человеку, а он мне», — рассказала Ольга Петрова.

Как крупная компания провела сотни собеседований на фоне «Чаши»

Вы когда-нибудь проходили собеседование на мягких пуфах под открытым небом? Нет? А у гостей карьерной зоны на фестивале была такая возможность. Для всех желающих работали шесть рекрутеров, которые рассказывали в том числе о двух татарстанских предприятиях — «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе».

К слову, соискателей интересует не только размер зарплаты, но и выгодные условия для них и их семей. HR-специалист Елена Ланская рассказала, что при трудоустройстве в НКНХ действует релокационный пакет — компания либо компенсирует затраты на аренду жилья, либо предоставляет служебные квартиры в специально построенном ЖК.

«В нашу карьерную зону приходят не только молодые люди, к моему удивлению, но и соискатели предпенсионного и пенсионного возраста. Для них у нас действует программа "Трудовое долголетие" — сотрудники старшего поколения не задействованы на производстве, а работают наставниками и делятся опытом с молодыми», — рассказала Ланская. Уже через пару часов работы на фестивале она с коллегами провела около двух-трех сотен собеседований.

Среди соискателей «Татар-информ» поговорил с гостем из Ульяновска Дмитрием Симоновским.

«Меня интересует, как крупные компании, лидеры рынка, привлекают к себе лучших сотрудников. Как популяризировать свою компанию, какие бенефиты и условия труда они предлагают? Поэтому я поинтересовался у рекрутера Татьяны, мы обменялись контактами», — заметил Дмитрий.

Будущих сотрудников (и не только) привлекали необычным мороженым. Из вкусов — шоколад с перцем и фисташка с сыром. Замороженные десерты так понравились гостям, что за пару часов до конца фестиваля холодильники опустели.

Фотосессия со стендапером Чебатковым и снимки на воздушном шаре

Вечером павильон, к которому выстроилась длинная очередь, превратился в фотозону — здесь в течение часа с гостями фестиваля фотографировался стендап-комик Евгений Чебатков. Для совместных кадров посетителям давали брендированные вееры с надписью «СИБУР, 30 лет. В будущее — с размахом!».

Объектом для запоминающихся фотографий с фестиваля стал аэростат с портретами русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Именно ему принадлежит революционная для своего времени идея превращения нефти из простого топлива в основу отдельной отрасли — нефтехимии.

Воздушный шар, увы, не взмыл ввысь из-за погодных условий, зато гости фестиваля смогли забраться в корзину и сделать оттуда памятные фото. Пламя из горелки эффектно поднималось вверх, добавляя динамики каждому кадру.

«Планирую эту сумку брать на пляж»

К вечеру к каждой зоне с активностями выстраивались еще более длинные очереди. Если поначалу на прохождение всего квеста уходило по полчаса, то затем в каждой зоне нужно было постоять около 20-30 минут. Но это не отпугнуло посетителей, а только добавляло азарта.

«Мы долго стояли в очереди, в том числе на стойку с призами. Вместо пауэрбанка взяли по сумке с подругой. Яркая, классная. Планирую на пляж ее с собой брать», — поделилась с «Татар-информом» Карина Родионова из Казани.

Но некоторые уходили с зарядными устройствами и тут же заряжали телефоны, чтобы записать на них видео с выступлений хедлайнеров фестиваля.