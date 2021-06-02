«Классные машины и увлеченные люди»: в Татарстане пройдет фестиваль автопутешественников

«Классные машины и увлеченные люди. Мы очень рады, что в этом году местом проведения фестиваля станет именно Татарстан. Развитие автомобильного туризма сейчас стало актуальным трендом не только для нашей республики, но и для всей страны. Люди начинают много перемещаться, дороги становятся все лучше, а возможностей для путешествия по Татарстану сейчас огромное количество», — сказал Иванов.



Он отметил, что хотелось бы проводить подобные фестивали для автопутешественников ежегодно.

Фестиваль путешествует по России. В этом году он уже прошел дважды — в Тверской области и в Подмосковье. Но сбор в Татарстане станет самым масштабным, на него съедутся порядка 330 экипажей из более, чем сотни городов страны, пояснил председатель Оргкомитета фестиваля «Русские дороги» Александр Серебряков.

«Мы решили создать передвигающийся по всей России фестиваль, который бы был объединен идеей автотуризма и познания нашей страны. Она велика, огромна и прекрасна. Не хватит всей жизни, чтобы полностью ее узнать», — отметил собеседник.



Фестивальное пространство будет разделено на тематические зоны, где можно будет пообщаться с опытными путешественниками, они расскажут об интересных технических решениях для своих автодомов и путешествиях. Кроме того, оборудуют детскую и санитарную зоны и фудкорт, добавил представитель Оргкомитета фестиваля в РТ Андрей Горностаев.

«Фестиваль в таком формате пройдет впервые. Раньше он проводился для самого сообщества, а сейчас его могут посетить все желающие. Именно поэтому он вынесен на выходные. Жители республики смогут посетить его, познакомиться с автопутешественниками и блогерами, которые объехали полмира. Мы всех ждем», — пояснил организатор.



Одним из таких опытных автопутешественников стал Роберт Шакиров, который со своей женой уже много лет путешествует на собственном фургоне. Он специально приспособил его под дальние поездки: внутреннее пространство авто разделено на кухню, душевую и спальню, а на крыше расположены солнечные батареи, которые обеспечивают электричеством телевизор, холодильник и даже несколько розеток внутри дома на колесах.

«Мы много стран посетили на этой машине. Были и в Португалии, и в Норвегии, и в других европейских странах. Кроме того, много путешествовали и по России», — поделился путешественник.

Он подчеркнул, что для него путешествия на автомобиле очень удобны, потому что можно не искать гостиниц, удобств или кафе, так как во время поездки такой дом на колесах автономен.



Он побывал уже на трех фестивалях автопутешественников в этом году и будет готов поделиться опытом и рассказать о своих путешествиях на мероприятии в Иннополисе.