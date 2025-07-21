Классика – «Спартак» «плачет» на судейство, Карпин еле спасся от позора: итоги тура РПЛ

Сегодня матчем «Оренбурга» и ЦСКА завершится первый тур РПЛ сезона 2025/26. Ранее «Зенит» с трудом победил «Ростов» у себя дома, а «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо», обвинив судью в ужасной работе. «Краснодар» же победил «Пари НН», который во втором тайме самоликвидировался. О ключевых событиях тура - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» словил флешбеки с 25 мая 2024 года?

Перед стартом первого тура ожидалось, что «Зенит» ворвется в РПЛ со всей злости от упущенного в юбилей трофея. На сборах подопечные Сергея Семака уничтожили швейцарский «Сьон» (5:2) и сербскую «Войводину» (7:1), уступив лишь «Балтике» (1:2).

И каково было удивление, что «сине-бело-голубые» на своем стадионе будут в роли отстающих с 22-й по 67-ю минуту. «Ростов» провел отличную работу при подготовке к матчу и ошарашил питерцев высоким агрессивным прессингом и острыми контратаками. Из-за этого вратарь «Зенита» Евгений Латышонок чудил при вводе мяча в игру. Как следствие Иван Комаров открыл счет в пользу «Ростова». Касаемо второго тайма, «Зенит» банально додавил, тотально забрав мяч под контроль (71% владения) и бесконечно наседая. А второй мяч «сине-бело-голубых» вообще был забит с пенальти, когда вратарь Рустам Ятимов неаккуратно сыграл на выходе и снес Луиса Энрике. В итоге неубедительная победа фаворита со счетом 2:1.

Наверняка в перерыве Семак с игроками словили флешбеки с той самой игры 30-го тура РПЛ сезона 2023/24, где решалась судьба чемпионства. Тогда в гости к «сине-бело-голубым» тоже приехал «Ростов» (2:1), и тогда петербуржцам приходилось отыгрываться, даже ничья не устраивала команду с Северной столицы.

В любом случае старт «Зенита» с точки зрения результата удачный. А вот по игре было видно, по крайне мере в первом тайме, что не все футболисты команды с берегов Невы эмоционально вернулись из отпуска. А команду Джонатана Альбы можно только похвалить, до победы банально не хватило глубины скамейки и класса игроков.

Фото: fcnn.ru

«Краснодар» разгромил «Пари НН» в Казани, хотя нижегородцы сами сломали себе игру

«Быки» последнее время зачастили в Казани. Ранее приезжали в столицу Татарстана на Суперкубок России, где уступили ЦСКА (0:1). Вчера же команда Мурада Мусаева победила «Пари НН» (3:0) в РПЛ. Нижегородцы сыграли в Казани, поскольку на их стадионе ведутся ремонтные работы.

Проблема лишь в том, что «Пари НН» сам поломал себе игру. Хотя все начиналось хорошо, игроки Алексея Шпилевского отражали атаки «Краснодара» и даже стали авторами первого в игре опасного момента, когда Вячеслав Грулев попал в упор в Станислава Агкацева. В любом случае голевая засуха была вызвана не блестящей обороной нижегородцев, а ошибками «черно-зеленых» в работе с мячом. К концу первого тайма у команд было 60 потерь на двоих. А счет открылся на 40-й минуте, когда Эдуард Сперцян навесил со штрафного на Диего Косту. Защитник продавил и забил.

Уже во втором тайме сначала Кордоба запрессинговал бедного Виктора Александрова, что тот вместо «выпинывания» в аут отдал вратарю. С такой силой, что Никита Медведев даже не дотянулся и пропустил. А спустя три минуты Мамаду Майга тоже оплошал, зачем-то отдав мяч оппоненту вместо выбивания его за пределы поля. Далее перехват Кордобы, прострел в штрафную, гол Сперцяна. Как по нотам.

Упиваться крупной победой «Краснодару» точно не стоит – огрехи присутствовали. Как минимум, реализация похрамывает. На 18-й минуте Медведев выбил мяч прям в ноги игроку «быков», но даже такой момент они не довели до гола. А если принять в расчет, что, возможно, уйдет Сперцян, то проблем на «южан» упадет еще больше. Поскольку, как мы рассказывали ранее, он главный дирижер команды.

Фото: spartak.com

«Спартак» победил, несмотря на судейские ляпы

Игра «Спартака» с махачкалинским «Динамо» (1:0) примечательна не самим, собственно, футболом, а его судейством. Генеральный директор «красно-белых» Олег Малышев остро высказался о работе рефери Василия Казарцева, насчитав как минимум четыре «косяка» с его стороны.

«Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отменённый гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные жёлтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», – сказал Малышев «Чемпионату».

По порядку. Игра рукой в штрафной. Действительно, Мохамед Аззи сыграл запрещенной частью тела. Однако рефери определил, что на нем нарушали правила, когда его толкал в спину Рикарду Мангаш. Это один из тех эпизодов, которому нет единой верной трактовки, все на усмотрение судьи. Поэтому неназначение пенальти здесь – не смертельная ошибка.

Что касается отмененного гола Руслана Литвинова, то решение правильное. Полузащитник нарушил правила на вратаре Тимуре Магомедове. А вот за наступ на Наиля Умярова в штрафной соперника действительно можно «предъявить» Казарцеву. Тут ошибся не только главный судья, но и Андрей Фисенко, сидевший за VAR. Который почему-то не нашел ничего страшного в эпизоде.

Контакт на Умярове, очевидно, был – это пенальти. Фото: скриншот трансляции

Судейство Казарцева коснулось и махачкалинцев. Мохамед Аззи должен был получить второй «горчичник» еще в первом тайме. Но схлопотал его во втором. Хотя его нарушение на карточку, откровенно говоря, не тянуло.

В общем, Казарцев действительно начудил в той игре. «Спартак» даже собирается подавать жалобу в ЭСК. Посмотрим, что в итоге выйдет из этого. Главное, что на исход игры его ляпы не помешали – «красно-белые» все равно победили.

Фото: fcdynamo.ru

А что насчет других команд?

«Динамо» Валерия Карпина едва не оконфузилось на своем газоне, сыграв вничью с «Балтикой» (1:1). Кто бы мог подумать, что хоть крепкий и дисциплинированный, но все же выходец из «пердива» станет такой занозой для «бело-голубых»? Уже на 12-й минуте Брайан Хиль открыл счет, когда Владислав Саусь технично протащил мяч по флангу и навесил на колумбийца. Максим Осипенко Хиля не догнал, а Андрей Лунев ошибся на выходе. Карпин не даром неистово что-то кричал своим игрокам с бровки поля – его план на игру не работал.

От домашнего поражения Валерия Георгиевича спас Бителло, классно разыгравший штрафной. И действительно можно сказать, что «Динамо» спаслось, поскольку по игре они точно не были лучше гостей. Калининградцы играли очень плотно и дисциплинированно в защите. Но при этом не ставили «автобус» и часто выбегали в контратаки. Эта игра должна дать Карпину пищу для размышлений по поводу взлома команд с подобной организованной обороной.

Короткой строкой

«Локомотив» боролся с «Сочи» (3:0) до 80-й минуты. Казалось, что выходцы из Первой лиги увезут из Черкизово ничью. Но на 81-й минуте забил Александр Руденко, на 83-й – Дмитрий Воробьев, а на 87-й Зелимхан Бакаев установил разгромный счет на табло.

«Акрон» и «Крылья Советов» (1:1) не сумели выявить сильнейшего. Счет открыла команда из Тольятти, забил Йонуц Неделчару на 46-й минуте. Однако на 56-й Вадим Раков вернул равенство на табло красивым дальним ударом, будто «копил ульту» на протяжении всей встречи.

«Рубин» обыграл «Ахмат» (2:0) на выезде благодаря голам Дардана Шабанхаджая и Мирлинда Даку.