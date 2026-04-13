«Классика над Камой»: в Челнах готовят масштабные летние ассамблеи

Органный зал Набережных Челнов стал обладателем гранта Правительства Республики Татарстан в размере 1 млн рублей. О новых культурных проектах в Автограде сообщил на аппаратном совещании начальник управления культуры города Румиль Карамиев.

Благодаря гранту летом в городе будет реализован уникальный проект – «Летние ассамблеи «Классика над Камой». Он предполагает проведение серии концертов под открытым небом, приуроченных к двум значимым датам: 400-летию образования Набережных Челнов и 50-летию со дня выпуска первого автомобиля КАМАЗ.

Еще один грантовый проект будет представлен на базе ДК «КАМАЗ». Учреждение стало победителем конкурса Министерства культуры Республики Татарстан на создание городской татарской и русской культурно-досуговой среды. В рамках полученной поддержки планируется запуск проекта «Сказки татарского леса», направленного на развитие культурной среды и популяризацию национальных традиций.