«Классика и неоклассика – баттл»: в Казани пройдет VIII «Абязов-фестиваль»

Традиционный «Абязов-фестиваль», откроет Казанский камерный оркестр La Primavera в понедельник, 5 декабря. Темой этого года станет сравнение классики и неоклассики.

«Как раз к моменту окончания предыдущего фестиваля я познакомился с творчеством современного композитора Антона Вискова. Оно показалось мне очень интересным. Его сочинения перекликаются с вечной классикой: у него есть и Stabat Mater, и Ave Maria, и «Времена года». Так возникла идея сравнения опусов. Восьмой фестиваль так и называется – «Классика и неоклассика – баттл», - рассказал художественный руководитель фестиваля и оркестра La Primavera Рустем Абязов.

В рамках восьмого «Абязов-фестиваля» будет дано три концерта, на которых слушатель получит возможность оценить шедевры классической музыки в традиционном и современном звучании. В фестивале примут участие Московский синодальный хор, Анна Половинкина (сопрано, Москва), Евгения Афанасьева (сопрано, Москва), Маргарита Калинина (меццо-сопрано, Москва), Ирина Стачинская (флейта, Москва), а также музыканты из Казани.

«К сожалению, нам вдвое урезали финансирование фестиваля. Поэтому мы были вынуждены отказаться от приглашения некоторых солистов, в том числе иностранцев. При этом мы не поменяли ни одного произведения в программе. Всё заявленное ранее прозвучит. Сейчас идут репетиции к фестивалю и могу заверить, что уровень очень достойный». – отметил Абязов.

Ещё одно изменение в фестивальной программе касается площадки первого концерта: по не зависящим от оркестра причинам он перенесен в Лютеранскую церковь Святой Екатерины.

«С одной стороны, этот зал вмещает гораздо меньшее число слушателей. С другой, это кирха – и музыка первого вечера прозвучит именно в тех стенах, в которых она и должна звучать», - подчеркнул маэстро.

«Абязов-фестиваль» проводится в Казани с 2003 года. За это время в нем принимали участие Ирина Бочкова (скрипка), джаз-трио Миши Пятигорского (Израиль), ансамбль Дмитрия Покровского, ансамбль «Индалусия» (Индия – Польша), казахский ансамбль «Туран», группа HUUN-HUUR-TU, Арсен Григорян и Гудимир из Санкт-Петербурга, Николай Арутюнов и группа «Qourum», группы «Волга-Волга», «With», камерный балет «Пантера», творческая группа Казанского театра кукол «Экият» и Татарского театра имени Камала, Алина Шарипжанова и многие другие.