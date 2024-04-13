Классический пример фейк ньюс: МИД отреагировал на увязывание РФ с атакой США по Хиросиме

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова заместителя постпреда Японии при ООН Мицуко Сино, которая заявила, что Токио «не смирится с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение трагедии в Хиросиме и Нагасаки.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки и ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример „фейк ньюс“ и дезинформации», — подчеркнула в беседе с «Известиями» дипломат.

Захарова отметила, что Правительств Японии оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских ядерных атак.

Ранее Мицуко Сино напомнила об атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, при этом критике подверглась Россия, а США не были упомянуты. Это не первый раз, когда представители Японии упоминают трагедию, случившуюся в двух японских городах, не говоря, что за ней стоят США. К примеру, в августе 2023 года, когда в Хиросиме проходили памятные мероприятия, на которых вспоминали жертв атомной бомбардировки в 1945 году, никто из выступавших на церемонии японских политиков ни разу не упомянул, что бомба была сброшена США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также не называл страну, ответственную за гибель людей.

Непосредственно в результате атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа и Нагасаки 9 августа 1945 года погибли 80 тыс. человек. Общее число погибших к концу 1945-го, включая жертв онкологических заболеваний и лучевой болезни, оценивается в 90–166 тыс. в Хиросиме и 60–80 тыс. в Нагасаки.