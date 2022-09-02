Классическая музыка и «евразийский зал»: в Казанской консерватории отметили День знаний

Казанская государственная консерватория им.Жиганова откроет новый сезон выступлением симфонического оркестра под управлением Евгения Афанасьева и пианиста, заслуженного артиста России, народного артиста Татарстана Евгения Михайлова. Об этом стало известно на торжественном собрании коллектива вуза, которое прошло накануне в Государственном Большом концертном зале им.Сайдашева.

Поздравить друг друга с первым учебным днем пришли педагоги, сотрудники, студенты, выпускники, первокурсники и их родители. С приветственным словом к собравшимся обратился ректор консерватории Вадим Дулат-Алеев. «Сегодня мы знакомимся с нашими первокурсниками – их я приветствую особо. На сцену сегодня выйдут молодые педагоги и студенты старших курсов, и я очень рад видеть всех нас вместе», – сказал он.

Консерватория имеет для республики особое значение, ведь именно ее выпускники составляют основу творческих коллективов театра, отметил директор Татарского академического государственного театра оперы и балета Рауфаль Мухаметзянов.

С ним согласилась зампредседателя Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, напомнившая, что Казанская консерватория подарила миру великие имена. «Я уверена, что имена ребят, которые учатся здесь, еще зазвучат! Они будут прославлять консерваторию, наш многонациональный Татарстан и нашу могучую Россию», – сказала она.

Студенческие билеты первокурсникам – пианистам, вокалистам, композиторам, музыковедам, исполнителям на духовых, струнных и ударных инструментах – вручали заведующие кафедрами, ведущие профессора Казанской консерватории.

«Зал сегодня не только полный, но еще и евразийский», – отметил заведующий кафедрой теории музыки Александр Маклыгин, приветствуя многочисленных первокурсников из Китая.

Вручения чередовались с яркими музыкальными номерами. Молодые солисты консерватории исполняли сочинения русских, татарских и зарубежных композиторов. Концертная программа продемонстрировала многообразие инструментальных тембров: звучала фортепианная музыка Рахманинова, мелодия для скрипки Яхина, сочинения для органа, маримбы, квартета народных инструментов.

Завершило концерт выступление хора студентов под управлением Юрия Карпова. Дирижеры-хоровики поздравили с 85-летним юбилеем корифея Казанской консерватории, профессора Владислава Лукьянова. Его стоя приветствовал весь зал. Как пожелание юбиляру и всем собравшимся хор исполнил «Многая лета».