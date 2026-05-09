Класцов рассказал, что более 115 тыс. советских учителей ушли на фронт в годы войны

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 115 тысяч советских учителей. Из них 86 тысяч были награждены орденами и медалями, а более 300 педагогов получили звание Героя Советского Союза, передает «ТАСС».

По его словам, педагогическое сообщество того времени оставило огромное нравственное и профессиональное наследие.

Он отметил, что даже в самые тяжелые годы учебный процесс не прекращался там, где это было возможно: школы продолжали работать, а учителя не только занимались обучением детей, но и вели большую просветительскую и патриотическую работу.

Также в монографии, подготовленной коллективом авторов под редакцией руководителя Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максима Костенко, говорится, что в РСФСР в годы войны в детское патриотическое движение тимуровцев вошли около 2 миллионов человек.

Около 1 миллиона школьников 7-10-х классов в 1941/42 учебном году помогали сельскому хозяйству, а более 30 тысяч подростков участвовали в партизанских отрядах на территории Белоруссии.

В исследовании также отмечается, что за проявленное мужество орденами и медалями были награждены 3,5 миллиона комсомольцев, из них 7 тысяч стали Героями Советского Союза, включая 60 человек, удостоенных этого звания дважды.