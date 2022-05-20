Кладовщик завода им. Горького отдала мошенникам 150 тысяч якобы на чаепитие для гостей

Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, в Зеленодольский завод им. Горького позвонил неизвестный, представился человеком с высокой должностью и сообщил, что нужно организовать чаепитие для четырех гостей Зеленодольска в музее завода.

Поверив звонившему, кладовщик продуктового склада перевела мошеннику через банкомат 147 тысяч рублей.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, представители завода написали заявление в полицию. В настоящее время по нему проводится проверка.