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Ру Тат
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Происшествия
20 мая 2022  14:19
Павел Климчак

Кладовщик завода им. Горького отдала мошенникам 150 тысяч якобы на чаепитие для гостей

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Как стало известно «Татар-информу» от собственного источника, в Зеленодольский завод им. Горького позвонил неизвестный, представился человеком с высокой должностью и сообщил, что нужно организовать чаепитие для четырех гостей Зеленодольска в музее завода.

Поверив звонившему, кладовщик продуктового склада перевела мошеннику через банкомат 147 тысяч рублей.

Как сообщили агентству в пресс-службе МВД по РТ, представители завода написали заявление в полицию. В настоящее время по нему проводится проверка.

#зеленодольский завод горького #Мошенничество
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