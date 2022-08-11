Кладовщица завода «КАМАЗа» похитила топлива на миллион рублей

Кладовщица одного из заводов «КАМАЗа» несколько месяцев похищала оттуда топливо, незаконно списывая его и подделывая путевые листы водителей погрузчиков.

Выяснить это удалось во время проверки учета и списания ГСМ на заправку погрузчиков, поводом которой послужило прошлогоднее задержание водителя грузовика. Во время выезда с территории завода на КПП у него обнаружили лишние 200 литров дизтоплива в баках.

Таким образом только за 10 месяцев прошлого года сотрудница похитила более тридцати с половиной тысяч литров дизтоплива на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в ПАО «КАМАЗ». Материалы проверки направили в полицию, где возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.