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Происшествия
11 августа 2022  10:06
Павел Климчак

Кладовщица завода «КАМАЗа» похитила топлива на миллион рублей

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Кладовщица одного из заводов «КАМАЗа» несколько месяцев похищала оттуда топливо, незаконно списывая его и подделывая путевые листы водителей погрузчиков.

Выяснить это удалось во время проверки учета и списания ГСМ на заправку погрузчиков, поводом которой послужило прошлогоднее задержание водителя грузовика. Во время выезда с территории завода на КПП у него обнаружили лишние 200 литров дизтоплива в баках.

Таким образом только за 10 месяцев прошлого года сотрудница похитила более тридцати с половиной тысяч литров дизтоплива на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в ПАО «КАМАЗ». Материалы проверки направили в полицию, где возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

#камаз #топливо #кража
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