«Кладем в кормушки семечки, крупы»: в Татарстане стартовала акция «Покормите птиц зимой!»

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Татарстан в ноябре присоединился к Всероссийской экологической акции «Покормите птиц зимой!». Она проходит во всех районах, а также на территории заказников республики, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Такая акция проходит у нас ежегодно. Подкармливаем птиц сырыми семечками и крупами, устанавливаем кормушки в городе с участием воспитанников детсадов и школ. Присоединиться к акции могут все желающие – изготовить и повесить кормушки, положить в них корм. Хлебом кормить птиц нежелательно, потому что сейчас в нем слишком много добавок», – рассказал «Татар-информу» начальник заказника «Чистые луга» в Чистопольском районе Татарстана Максим Улыбин.

По его словам, птицам сложно найти корм под снегом, поэтому в холодный период людям важно проявлять заботу о пернатых.

12 ноября – в Синичкин день – сотрудники заказника провели мероприятия для школьников. Для ребят был организован мастер-класс, учащиеся мастерили поделки из природных материалов и узнали полезную информацию о жизни птиц.

Всероссийская экологическая акция «Покормите птиц зимой!» проводится ежегодно, начиная с 12 ноября и на протяжении всей зимы. В это время люди подкармливают синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток и свиристелей. Активисты заготавливают корм для птиц и развешивают кормушки.