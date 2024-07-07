Кладбище на месте свалки: жители против кладбища, глава поселения – против жителей

В деревне Маняуз Азнакаевского района организовали новое кладбище на месте прежней мусорки

Фото: © Резеда Миннегулова

«Кому захочется хоронить родного человека там, где недавно были горы мусора?»

Первой об открытии кладбища на месте свалки в своих соцсетях высказалась блогер Резеда Миннегулова. Два с половиной года назад она купила в Маняузе дом. «Дело было зимой, и мы не обратили внимания на то, что находится вокруг, а продавец умолчал. Узнали, когда уже начали общаться с соседями», – рассказала Резеда корреспонденту «Интертата».

«Во-первых, кладбище расположено близко к деревне. Во-вторых, на этом месте раньше была мусорка. Конечно, сельчане против того, чтобы последнее пристанище людей находилось в таком месте. Новое кладбище организовали три-четыре года назад. С тех пор сельское поселение уговаривает жителей хоронить усопших именно там, потому как на старом кладбище свободных мест все меньше и меньше. Но сельчане продолжают хоронить на старом кладбище – кому захочется предать земле родного человека там, где недавно были горы мусора?» – говорит Резеда.

По ее словам, новое кладбище должно было находиться в другом месте.

«Наш глава сельского поселения, пообещав организовать кладбище совсем в другом месте, собрал у жителей деревни средства самообложения, а по факту сделал кладбище на месте той самой мусорки. Конечно, жители против этого. Они уже собрали подписи, обратились в районную администрацию и к руководству республики. Написали всем, кому только можно. Но и сельское поселение, и администрация бездействуют», – констатирует она.

У сельчан была идея создать на этом месте парк отдыха. «Место подходящее. В будущем, может быть, в парке можно было бы проводить праздники, Сабантуй и другие мероприятия», – говорит Резеда. Как видно по фотографиям, парк уже начали обустраивать.

«У нас в деревне есть мастер по дереву Борис, и он хочет организовать этнический музей под открытым небом, посвященный истории татарского народа. Он уже начал его строить своими силами. Ему помогают материально, закупают строительные материалы. По его замыслу, в этом парке-музее будет и небольшое озеро. Место нового кладбища подходит как нельзя лучше», – отмечает блогер.

«Мастер по дереву Борис хочет организовать этнический музей под открытым небом, посвященный истории татарского народа. Он уже начал его строить своими силами» Фото: © Резеда Миннегулова

Глава сельского поселения: «Мне это кладбище не нужно. Напишу акт, разберу забор – пускай хоронят где хотят»

В сельской местности вопросы организации похорон относятся к ведению сельских поселений. В деревне Маняуз строительством нового кладбища занимался глава поселения Назиф Хасанов. Мы обратились к нему за комментарием. «Сельчане жалуются? Неужели? А разве им не нужно кладбище? А мне усопших в крематорий отвозить?» – начал он общение на повышенных тонах.

«Мне это кладбище не нужно. Напишу акт, разберу забор – и нет никакой проблемы. Пускай потом хоронят где хотят. А когда на старом кладбище не останется свободного места, будут писать жалобы, что глава поселения не выполняет свои должностные обязанности. С такими людьми надо жестко стоять на своем», – пояснил он ситуацию. Похоже, по этому вопросу к Назифу Хасанову обращались уже много раз.

На вопрос, кому захочется похоронить близкого человека там, где несколько лет назад были кучи мусора, он ответил: «Так свалку сами жители Маняуза и организовали». «Почему именно там заложили новое кладбище?» – «Земля подходящая». По словам главы поселения, ему долгое время пришлось обивать пороги кабинетов для оформления участка. А информация о том, что, собирая средства самообложения, он обещал расположить кладбище в другом месте, и вовсе не соответствует действительности.

«Новое кладбище организовали три-четыре года назад. С тех пор сельское поселение уговаривает жителей хоронить усопших именно там, потому как на старом кладбище свободных мест все меньше» Фото: © Резеда Миннегулова

«Когда я приступил к обязанностям главы поселения, жители Маняуза использовали это место как полигон для мусора. Получая зарплату в размере 12 тысяч рублей, мне пришлось выплатить 25 тысяч рублей штрафа. Для уборки территории от мусора потратил еще около 200 тысяч рублей. По мере переполнения старого кладбища начал искать место для нового. Нашли подходящий участок, на средства самообложения огородили территорию.

Поймите, я не могу в одиночку решать, где строить новое кладбище. Сначала участок нужно согласовать с органами кадастрового учета, получить все разрешения, согласовать всю документацию в Казани. Вопрос не одного дня. Я запросил 25 метров участка рядом со старым кладбищем, не разрешили, сказали, что это охранная зона.

Купят землю, построят дом, а потом начинается: вода нужна, дорога нужна, кладбище не там находится… Сельчане, живущие здесь испокон веков и проработавшие на этой земле всю жизнь, не жалуются. Наоборот, только поддерживают. Кладбище всегда располагалось близко к деревне, кое-где и посередине села. Новое кладбище сделано для жителей. Находится в 200 метрах от домов, есть дорога, место подходящее, никому оно не мешает», – заверил нас Хасанов.

Рустем хазрат Хайруллин: «Если площадку очистили от мусора, ее можно считать подходящим местом для кладбища» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Особых требований с точки зрения религии нет»

Где должно располагаться кладбище с точки зрения религии? Какое место лучше выбрать? На каком расстоянии от домов оно должно находиться? С этими вопросами мы обратились к имаму-хатыбу мечети «Гаиля», первому заместителю директора медресе «Мухаммадия» Рустему хазрату Хайруллину.

«Кладбища находятся в ведении махалля, мечетей. Место для предания усопших земле определяется прихожанами совместно с хазратом. Каких-то особых требований с точки зрения религии нет, главное, чтобы было удобно – недалеко от населенного пункта, незатапливаемое место. Лучше, если кладбище находится на краю села, а не посередине, чтобы соблюдалась тишина», – отметил Рустем хазрат.

По словам хазрата, жителям не стоит беспокоиться о том, что раньше на этом месте была свалка. «Если площадку очистили от мусора, ее можно считать подходящим местом для кладбища», – сказал он.

Энже Габдуллина, «Интертат», перевод с татарского