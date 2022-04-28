Кладбища немецких и японских солдат привели в порядок единороссы в Елабуге

Активисты елабужского отделения «Единой России» и молодогвардейцы провели уборку на кладбищах немецких и японских военнопленных, расположенных на территории города. В исполкоме местного отделения партии подчеркнули, что приводят в порядок кладбище военнопленных наравне с памятниками и мемориалами советских бойцов. Об этом сообщает инфоцентр ТРО ВПП «Единая Россия»

«Даже в столь непростое время мы чтим память погибших. Мы не делим советский это памятник или это надгробие немецкого или японского военнопленного. Для нас эта акция традиционная. Помимо субботников для студентов проводят классные часы, на которых рассказывают об истории, о том, что происходило в Елабужском районе в годы Великой Отечественной войны. Без истории нет будущего», — отметил один из инициаторов акции, активист партии «Единая Россия», старший мастер Елабужского политехнического колледжа Артур Мельников.

По словам студентов политехнического колледжа и молодогвардейцев, они всегда принимают участие в благоустройстве территорий и поддержке ветеранов.

«Особое внимание, конечно, уделяем в преддверии 9 Мая. Мы придерживаемся принципа «Сделай первый шаг сам и за тобой начнется движение добра и памяти», — рассказал студент второго курса колледжа, молодогвардеец Никита Данченко.

С 1943 по 1948 год в Елабуге размещался лагерь военнопленных, прибывших в основном из Сталинграда. Порядка 10 тыс. военных прошли через этот лагерь.

На территории немецкого кладбища захоронены 623 военнопленных. На территории японского кладбища до 1 999 года было захоронено 85 человек. В 1999 году по просьбе Правительства Японии произошла эксгумация останков, их кремация и отправка праха на Родину.

Территория кладбища находится под патронажем Елабужского государственного музея-заповедника.

Как сообщила методист Елабужского государственного музея-заповедника Оксана Есипова, с 1999 года музей сотрудничает с народным союзом Германии по уходу за военными захоронениями.

«К нам часто поступают запросы возложить цветы к мемориалу, к отдельным захоронениям. Мы с удовольствием их выполняем. На японскую часть кладбища приезжают почтить память соотечественников целые делегации. Наш долг содержать кладбище в надлежащем состоянии», — сообщила Есипова.