ККИ РУК проведет публичные слушания по развитию потребительской кооперации в Татарстане

Публичные слушания по проекту Концепции развития потребительской кооперации Российской Федерации на 2022-2030 годы и плановый период до 2035 года состоятся 17 марта 2022 года в Казанском кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации.

Слушания проводятся для обсуждения разделов Концепции с участием жителей Республики Татарстан, подготовки предложений и замечаний по проектам документов, а также выявления мнения граждан по отдельным вопросам, предусмотренным Концепцией. Целью мероприятия является формирование рабочего документа по развитию потребительской кооперации, учитывающего общественное мнение, региональную специфику, включающего актуальные экспертные предложения и рекомендации практиков.

Аналогичные слушания пройдут во всех регионах присутствия РУК. Предложения и замечания по итогам сформируют Концепцию развития потребительской кооперации Российской Федерации на 2022-2030 годы и плановый период до 2035 года, а также станут основной для совершенствования отраслевого законодательства.

Подать заявку на участие в публичных слушаниях можно на стенде Казанского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации в дни проведения выставки «ТатАгроЭкспо» (24-25 февраля), а также по ссылке. Кроме того, для изучения общественного мнения предлагается пройти опрос «Что такое потребительская кооперация?»