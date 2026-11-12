КИУ участвует в создании Китайско-Российской ассоциации негосударственных вузов

Фото от КИУ имени В. Г. Тимирясова

Важный шаг в укреплении сотрудничества с Китаем: Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова вошел в число учредителей первой в истории России и Китая ассоциации, объединяющей негосударственные высшие учебные заведения двух стран.

Инициатором создания Китайско-российской ассоциации негосударственных вузов является Ассоциация негосударственных вузов России (АНВУЗ РФ). С 9 по 11 ноября 2026 года в городе Ханчжоу (КНР), административном центре провинции Чжэцзян, состоялись мероприятия, посвященные созданию Китайско-российской ассоциации негосударственных вузов. Учредительная церемония состоялась на базе Чжэцзянского университета Шужэнь, занимающего первое место в рейтинге среди негосударственных университетов Китайской Народной Республики.

В состав Ассоциации вошли 11 ведущих негосударственных вузов России и 11 ведущих негосударственных вузов Китая. Центральным событием встречи стало подписание Декларации о создании ассоциации, которая станет площадкой для развития образовательного и научного сотрудничества, академических и гуманитарных обменов, реализации совместных проектов и укрепления профессиональных связей между университетами двух стран.

Фото от КИУ имени В. Г. Тимирясова

В мероприятиях приняли участие руководители российских и китайских вузов, представители органов управления образованием провинции Чжэцзян, Китайской ассоциации негосударственного образования.

Символично, что площадкой для создания ассоциации стал именно Ханчжоу – город, который с 2003 года является побратимом Казани. В рамках визита ректор КИУ Асия Витальевна Тимирясова вручила заместителю руководителя департамента образования провинции Чжэцзян картину с видом Казани в знак дружбы и укрепления связей между городами и университетами. Создание Китайско-российской ассоциации негосударственных вузов – значимое событие для высшего образования обеих стран.

Для КИУ оно открывает новый этап международного партнерства, расширяет возможности образовательного и научного взаимодействия и создает условия для подготовки специалистов, востребованных в условиях укрепления российско-китайских отношений.