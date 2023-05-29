КИУ подписал соглашение о программе двух дипломов с университетом Китая

Подписанное в Пекине соглашение между Казанским инновационным университетом, Восточно-Ляонинском университетом и Центром международного языкового обмена и сотрудничества Министерства образования КНР – это прорыв в международном сотрудничестве России и Китая. Студенты КИУ смогут обучаться по программе двух дипломов в одном из ведущих университетов Поднебесной.

Новый договор расширяет горизонты сотрудничества двух университетов. Ранее в 2020 году КИУ и Восточно-Ляонинский университет подписали соглашение, которое позволило студентам факультета лингвистики и межкультурной коммуникации КИУ проходить бесплатную годичную стажировку в Китае по углубленному изучению китайского языка как иностранного.

Теперь студенты КИУ получили возможность обучаться по гранту Министерства образования Китая по программе двух дипломов: два года в Казани, затем два года в Восточно-Ляонинском университете. По окончании обучения студент получает два диплома: КИУ и китайского вуза.

Визит делегации КИУ во главе с ректором Асией Тимирясовой включал обширную программу. И в первую очередь ректор ознакомилась с условиями, в которых сейчас живут и учатся проходящие стажировку студенты и преподаватели КИУ. «Ребята говорят, что им все нравится. В первую очередь они отмечают высокое качество обучения и квалифицированных преподавателей. Для них со стороны китайского университета также организована насыщенная культурная программа, знакомство с достопримечательностями Китая, - говорит Асия Тимирясова.

По словам студентов, данная программа – это максимально эффективное изучение китайского языка и глубокое, увлекательное погружение в китайскую культуру, которое только можно представить. И все – абсолютно бесплатно, за счет гранта Министерства образования Китая. Более того, наши студенты получают здесь стипендию 2,5 тыс. юаней (примерно 27 тыс. рублей). Учеба в кампусе, проживание в общежитии, культурная программа, учебники, медицинская страховка – все это входит в обучение. Кстати, за непосещение занятий из стипендии вычитаются штрафы, но у студентов КИУ за все время учебы нареканий нет. Говорят, студенты казанского вуза не менее мотивированные и старательные, чем сами китайцы.

Важно отметить, что город Даньдун, где проходит обучение, – экологически чистое место. Здесь нет производственных предприятий, а есть только туристические объекты, учреждения образования и культуры. Условия здесь идеальны для жизни и учебы.

«Погружение в языковую среду – это лучший способ повысить свой уровень китайского языка, - говорит участница программы. – Речь начинает восприниматься намного проще. Приходится выстраивать в голове языковые конструкции и фразы. Это заставляет работать мозг постоянно, потому что у тебя просто нет другого выбора, кроме как говорить на китайском языке. В результате и письмо становится лучше, и речь, и аудирование».

Русских студентов в китайском университете любят особо, как любят и уважают русскую культуру. Не только на словах: многие китайцы наизусть знают русские народные и советские песни (многие из которых переведены на китайский язык), обожают наше кино. Так что отношение к студентам из России здесь особенное теплое и дружеское. Впрочем, без поблажек в учебе.

Живут студенты КИУ в комфортабельных двухместных комнатах. Но жизнь в общежитии занимает лишь малую часть обучения. В основном это учебные занятия и многочисленные внеучебные мероприятия (где еще поучаствовать в чайной церемонии, как не в Китае?), работа в огромной библиотеке университета с внушительным книжным фондом. Впечатлений у студентов – масса. В интервью они могут рассказывать о них бесконечно, но главное – это благодарность КИУ имени В.Г.Тимирясова за уникальную возможность жить и учиться в Китае.

Трехстороннее соглашение, подписанное между КИУ, Восточно-Ляонинским университетом и Центром международного языкового обмена и сотрудничества Министерства образования Китая – важный шаг в укреплении научно-образовательного сотрудничества и перспектив для студентов обоих стран. По окончании учебы студенты КИУ станут высококлассными специалистами со знанием китайского языка. Это поможет еще эффективнее выстраивать экономические и политические связи России и Китая. Союз двух держав сейчас силен как никогда, и студенты казанского вуза станут проводниками для его укрепления.

Важно отметить, что возможности для учебы в Китае получат не только студенты факультета лингвистики и межкультурных коммуникаций КИУ, но и студенты других направлений вуза.

Так, с нового учебного года на направлении «Логистика и управление цепями поставок» в колледже и на бакалавриате начнется изучение китайского языка. Между двумя странами идет большой торговый обмен, что рождает много запросов от крупных логистических компаний России и Китая на специалистов со знанием китайского.

Стоит добавить, что Казанский инновационный университет уже почти 15 лет остается одним из ведущих вузов в России по подготовке переводчиков и преподавателей китайского языка. В КИУ студенты изучают язык, в том числе, на практике - в университетах Китая. Университет также сотрудничает с Юньнаньским педагогическим университетом (здесь проходят обучение магистранты КИУ), а также с Ляонинским нефтехимическим технологическим университетом.