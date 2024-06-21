КИУ - площадка проведения квалификационного экзамена оценщиков в Татарстане

Фотографии предоставлены пресс-службой КИУ имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)

Столица Татарстана, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Уфой, Владивостоком, Ростовом-на-Дону объединила специалистов в области оценочной деятельности по всей стране, которые подтвердили свой профессиональный уровень. В городе Казани по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации, ФБУ «Федеральный ресурсный центр», при поддержке Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и НП «Союз оценщиков Республики Татарстан» в этом году КИУ определен площадкой для проведения квалификационного экзамена по оценке уровня подготовки кандидатов в областях знаний, соответствующих выбранным ими сферам оценочной деятельности.

Квалификационный экзамен проводился в две смены сотрудниками уполномоченной организации – ФБУ «Федеральный ресурсный центр» и набрал в Казани около 700 заявок по трем направлениям оценки, или почти 140 человек в день. Претенденты представляют не только Татарстан и ближайшие регионы Приволжского федерального округа, но и многие другие регионы России, что обусловлено и географией столицы республики, и имеющимся опытом технической организации площадки экзамена.

С 1 июля 2017 года вступили в силу положения статей 21.1, 21.2, 24 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в новой редакции, предусматривающей, что осуществление оценочной деятельности и членство в саморегулируемой организации оценщиков возможно только при наличии квалификационного аттестата и сдаче квалификационного экзамена по одному или нескольким направлениям (оценка недвижимости, оценка движимого имущества, оценка бизнеса). С 24 июля 2017 года вступил в силу приказ Минэкономразвития России от 29.05.2017 № 257, устанавливающий Порядок проведения и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности.

Во исполнение данных нормативных документов, учитывая значительную численность оценщиков в Республике Татарстан и Приволжском федеральном округе (более 1500), а также большое количество поступивших обращений, возможность проведения квалификационного экзамена была предоставлена Казанскому инновационному университету имени В.Г. Тимирясова.

Это уникальное событие дало возможность специалистам расширить свои профессиональные возможности, повысить квалификацию и стать частью сообщества оценщиков, соответствующим всем нормативным требованиям законодательства Российской Федерации.

Институт бизнес-образования и цифровых технологий Казанского инновационного университета более 25 лет является флагманом и лидером в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных специалистов в сфере управления недвижимостью и оценочной деятельности для различных секторов экономики России. С 2001 года в Университете более 1500 оценщиков прошли базовое обучение, а также в последующем повысили свою квалификацию по различным направлениям оценочной, кадастровой деятельности, автотехнической, строительно-технической экономической экспертиз.

В связи с 30-летним юбилеем Университета, объединив многолетний опыт работы научной школы в области оценочной деятельности, у истоков которой стоял основатель, первый ректор КИУ д.э.н., профессор Виталий Гайнуллович Тимирясов, подготовлена к выпуску коллективная монография по актуальным вопросам нормативного регулирования и повышения качества оценочной деятельности.

Заслуги Университета в развитии оценочной деятельности признаны и на федеральном и республиканском уровнях. Казанский инновационный университет отмечен большим количеством благодарностей, благодарственных писем, грамот от профильных министерств и ведомств Российской Федерации и Республики Татарстан. На общем годовом собрании членов НП «Союз оценщиков Республики Татарстан» в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан за активное участие в подготовке квалифицированных кадров в сфере управления недвижимостью и повышение качества оценочной деятельности Благодарностями Министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан были отмечены член Правления Союза оценщиков РТ, проректор по инновационно-проектной деятельности, д.э.н., профессор Антонова Ирина Ильгизовна и директор Института бизнес-образования и цифровых технологий КИУ Мухаметханова Неля Ильдусовна.

Контакт: Мухаметханова Неля Ильдусовна, адрес: г. Казань, ул. Островского, 67, Институт бизнес-образования и цифровых технологий КИУ, телефон 8-903-343-14-78, muhamethanova@ieml.ru

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