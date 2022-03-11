КИУ имени В.Г. Тимирясова подписал соглашение c университетом Китая

Меморандум о сотрудничестве между Восточным Ляонинским университетом (г. Даньдун, КНР) и Казанским инновационным университетом предполагает реализацию совместных образовательных программ, сотрудничество в области научных исследований, бесплатные стажировки, программы академического обмена студентами, преподавателями и учеными, а также организацию совместных летних школ.

В рамках подписанного соглашения между ВЛУ и КИУ предполагается, что ежегодно 20 студентов факультета лингвистики и межкультурной коммуникации получат возможность прохождения годичной стажировки в ВЛУ по углубленному изучению китайского языка как иностранного. Грант включает в себя оплату обучения, проживания, медицинскую страховку и ежемесячную стипендию 2 500 юаней (около 47 000 рублей).

Данное соглашение стало результатом многолетнего плодотворного сотрудничества КИУ с другими китайскими вузами. Выпускники КИУ направления «Лингвистика» ранее проходили бесплатное обучение в магистратуре высших учебных заведений Китая при финансовой поддержке Министерства образования КНР и принимали участие в программах языковой подготовки. Казанский инновационный университет также привлекает студентов из Китайской Народной Республики на обучение по программам высшего образования.

КИУ имени В.Г. Тимирясова является одним из ведущих вузов в Республике Татарстан по подготовке переводчиков и преподавателей китайского языка.