Китайскую эрху впервые представят в Казани в сочетании с современной музыкой

В Казани в рамках фестиваля Synesthesia lab представят проект с участием исполнительницы на китайском струнном инструменте эрху и Московского ансамбля современной музыки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал композитор, профессор Шанхайской консерватории Дэцин Вэнь.

По его словам, в проекте участвует аспирантка Шанхайского университета, играющая на эрху. На концерте ансамбль современной музыки исполнит четыре произведения, специально написанных для ансамбля и исполнительницы на китайском инструменте. Три из них создали современные российские композиторы.

«Я счастлив быть здесь. Представить на этом фестивале, на нашем фестивале Synesthesia Lab, особый проект, в котором участвует аспирантка Шанхайского университета – исполнительница на китайской скрипке эрху», – рассказал Дэцин Вэнь.

По словам композитора, накануне в Казани состоялась репетиция концерта. Он отметил необычное сочетание тембров эрху и традиционных музыкальных инструментов в контексте современной академической музыки.

Отдельно Дэцин Вэнь высказался о влиянии искусственного интеллекта на творчество композиторов. По его мнению, ИИ может использоваться как инструмент, однако пока не обладает собственным сознанием, которое есть у человека, создающего музыку.

«Искусственный интеллект – это скорее средство, инструмент, у которого нет собственного сознания, в отличие от композитора», – сказал он.

Композитор отметил, что развитие ИИ может стать вызовом для творческой сферы. При этом он считает, что технологии способны решать отдельные задачи в поп-музыке и бизнесе, но пока не могут заменить оригинальное авторское творчество композитора.