Китайский язык начнут вводить в программы российских вузов

В программы некоторых российских вузов начнут вводить китайский язык. Об этом со ссылкой на помощника Президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко сообщает РИА Новости.

Нововведение коснется образовательных учреждений, которые готовят исследователей, так как китайский язык становится одним из мировых в науке. В настоящее время на нем издается 30% от всей научной литературы.

«Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться, — заявил он. — Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными».

Тем не менее русский язык, подчеркнул Фурсенко, не должен терять своих позиций в общении между учеными.