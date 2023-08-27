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Китайский язык начнут вводить в программы российских вузов
В программы некоторых российских вузов начнут вводить китайский язык. Об этом со ссылкой на помощника Президента РФ по науке и образованию Андрея Фурсенко сообщает РИА Новости.
Нововведение коснется образовательных учреждений, которые готовят исследователей, так как китайский язык становится одним из мировых в науке. В настоящее время на нем издается 30% от всей научной литературы.
«Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться, — заявил он. — Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными».
Тем не менее русский язык, подчеркнул Фурсенко, не должен терять своих позиций в общении между учеными.
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