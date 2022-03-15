Китайский производитель стиральных машин в Татарстане планирует удвоить производство

Китайский производитель стиральных машин в Татарстане во второй половине года планирует вдвое нарастить производство. Об этом заявил руководитель производства завода стиральных машин Haier Владимир Романенко.

«Производственная мощность предприятия – 1,6 тыс. стиральных машин в день. С августа мы планируем запуск второй смены для повышения производительности, и увеличить производство вдвое до 3,2 тыс. стиральных машин», – сказал он.

По его словам, в этом году запланировано производство 400 тыс. стиральных машин.

«На предприятии трудятся 250 сотрудников. С запуском второй смены мы планируем нанять еще 100 человек», – отметил он.

Романенко также уточнил, что на заводе имеются как локальные, так и импортные комплектующие. «У нас локализовано 50% комплектующих. Из импортных комплектующих большая часть производится и привозится из Китая. На данный момент проблем в доставке комплектующих нет», - заключил он.

Завод стиральных машин был открыт в Набережных Челнах в августе 2019 года. С начала его работы выпущено более 500 тыс. стиральных машин.