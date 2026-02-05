Китайский Новый год отметили в Институте филологии КФУ

Фото предоставлено Индирой Габдуллиной

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета отметили китайский Новый год – Чуньцзе, или Праздник весны. Организаторами мероприятия выступили Департамент внешних связей КФУ, Генеральное консульство Китайской Народной Республики в Казани и ИФМК КФУ, сообщили в пресс-службе Центра профессионального развития «Дулкын».

С приветственными словами к участникам обратились проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев и и.о. генерального консула КНР в Казани Цао Лунцюань.

«Большое счастье университета в том, что благодаря разнообразной палитре стран и культур, которые здесь представлены, у нас есть возможность незримо переноситься в разные точки мира», – отметил Алишев.

Фото предоставлено Индирой Габдуллиной

Цао Лунцюань обратил внимание на высокий уровень российско-китайских отношений и выразил надежду на дальнейшее плодотворное взаимодействие в 2026–2027 годах, объявленных Годами образования в России и Китае.

«От имени всех коллег Генерального Консульства Китайской Народной Республики в Казани я хочу поздравить вас с наступающим новым годом и передать вам искренние поздравления. Надеюсь, в новом году вы будете усердно трудиться, добиваться успехов и вносить больший вклад в строительство страны и развитие китайско-российских отношений», – сказал он.

Фото предоставлено Индирой Габдуллиной

В числе почетных гостей мероприятия были директор ИФМК КФУ Радиф Замалетдинов и заместители директоров подразделений университета по международной деятельности.

Творческую часть программы составили выступления студентов из КНР, обучающихся в Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова и Казанском федеральном университете. Одним из ярких моментов вечера стало выступление вокального ансамбля ИФМК КФУ «Юан фэн».

Фото предоставлено Индирой Габдуллиной

Завершился праздник розыгрышем призов от Генерального консульства КНР и КФУ, победители получили памятные подарки.