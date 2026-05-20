Общество 20 мая 2026 10:02

Китайский инженер назвал встречу с Путиным спустя 26 лет своей мечтой

Китайский инженер Пэн Пай, который еще ребенком встречал президента России во время первого визита Владимира Путина в КНР в 2000 году, описал свои эмоции перед новой встречей с российским лидером, сообщает RT.

Пэн Пай рассказал, что возможность снова увидеть президента России была его мечтой и это не просто двойная удача, а в сто раз больше.

«Вы по-прежнему полны сил и величественны, а я из того маленького мальчика превратился в повзрослевшего, немного располневшего мужчину», – поделился он тем, что хотел бы сказать Путину.

#Китай #Россия #Владимир Путин
