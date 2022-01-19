Китайский инвестор планирует построить в Татарстане молокоперерабатывающий завод

Строительство завода по переработке молока мощностью до 500 тонн в сутки должно начаться в Республике Татарстан в этом году. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина журналистам после итогового заседания коллегии ведомства.

Инвестором проекта, как ожидается, станет китайская компания «Сычуань рэйлвэй инвестмент современное развитие сельского хозяйства».

Заместитель генерального директора компании господин Ван Гэ заявил на заседании коллегии, что компания видит перспективу развития в республике и отмечает меры государственной поддержки.

«Данный завод является частью крупного проекта по созданию агропарка в Приволжском федеральном округе. Помимо молокоперерабатывающего завода в будущем мы планируем строительство животноводческого комплекса, логистического центра и мясоперерабатывающего завода», — пояснил Ван Гэ.

По словам Талии Минуллиной, выбор именно Татарстана обусловлен тем, что в республике развито животноводство и регион может обеспечить производство сырьем.

«Мы занимаем первое место по производству товарного молока в РФ, и наш Президент ставит задачу по переработке того сырья, которое производится на территории республики, чтобы экспортировали не сырье, а готовый продукт, создавая цепочки добавленной стоимости», — отметила она.

Минуллина уточнила, что сейчас выбирается район, в котором будет построен завод. В первую очередь рассматриваются территории, где производится больше всего молока. Логистика является вторым ключевым фактором при выборе места после сырья.