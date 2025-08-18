Китайский инвестор на «РОСТКах» поздоровался с Миннихановым по-татарски

Председатель совета директоров НПЦ ВЕЗУМА Чэнь Цзиньсинь, выступая на круглом столе на форуме «РОСТКИ», поздоровался с присутствующим Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым на татарском языке.

«Хөрмәтле Рустам Нургалиевич, исәнмесез, ни хао!» – обратился китайский участник форума.

Далее на русском языке он сказал, что впервые участвует в «РОСТКах».

«Я восхищен вашим гольф-турниром. Два дня играл на гольф-полях Татарстана – это фантастика», – сказал Чэнь Цзиньсинь.

Он имел в виду 15-й благотворительный турнир по гольфу на Кубок Раиса Татарстана. Игры прошли на площадке гольф-клуба «Ак Барс» и приурочены к международному форуму «РОСТКИ».

Китайский делегат рассказал, что его с Миннихановым познакомил депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов. На площадке ОЭЗ «Алабуга» строится завод по производству автокомпонентов.

«Нам помогают все – от простых татарстанцев до больших руководителей. Вы крутой руководитель, а ваша команда очень сильная», – сказал гость на русском языке.

В конце сентября запускается завод, а на открытие Чэнь Цзиньсинь пригласил Минниханова.

«Мы не останавливаемся на одном заводе, утверждена концепция второго этапа в Иннополисе. Объем инвестиций – 1,5 млрд рублей», – добавил он.