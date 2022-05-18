Китайский архитектурный портал включил два парка из Татарстана в топ-25 объектов России

Входящий в число пяти лучших архитектурных порталов мира китайский сайт gooood включил крытый экстрим-парк «Урам» в Казани и площадь «Азатлык» в Набережных Челнах в топ-25 наиболее заметных российских объектов, созданных с 2018 по 2021 год.

Самый большой экстремальный парк Европы «Урам», спроектированный Kosmos architects и Legato sports architecture, разместился на 14-м месте. Открытая часть экстрим-парка заработала в 2020 году, тогда как крытую открыли в 2021-м. Затраты бюджета Татарстана на его создание составили 367 млн рублей.

Авторы сайта обращают внимание на то, что верхняя часть экстрим-парка представляет собой облицованный матовой нержавеющей сталью прямоугольный блок. В зависимости от погодных условий этот видимый и с противоположной стороны Казанки абстрактный объем отражает солнце или серое небо.

Концепция интерьера крытой части парка «Урам» основана на применении окрашенных в различные оттенки серого простых уличных и промышленных материалов: бетона, листового металла, армированного стекла, фанеры, гипсокартона и так далее. В качестве дополнительного цвета, в том числе для создания комфортной навигации, использован яркий зелено-желтый. При этом каждая зона экстрим-парка имеет индивидуальный облик, обеспеченный использованием одной базовой техники или материала.

На 16-й строчке в рейтинге оказалась площадь «Азатлык». Она была обновлена по проекту архитектурного бюро Drom и консалтинговой компании Strelka KB за 170 млн рублей.

Первоначально площадь была спроектирована вокруг центральной оси, которая должна была соединить здание муниципалитета с музеем Ленина, но последний так и не был построен. Поэтому проектировщики перенесли ось на край площади, к деревьям. Это лишило территорию неработающего идеологического подтекста и обеспечило ее гостям защиту от непогоды.

Возглавили рейтинг китайского портала штаб-квартира Русской медной компании в Екатеринбурге от Foster + Partners, обновленный парк «Ривьера» в Сочи и футбольный стадион в Нижнем Новгороде.