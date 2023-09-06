Китайские журналисты осмотрели достопримечательности Казанского Кремля

Представители СМИ из Китайской Народной Республики прибыли на трехдневный пресс-тур в столицу Татарстана в рамках международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». В первый день визита журналистам организовали обзорную экскурсию по Казанскому Кремлю.

В ходе прогулки представители медиа осмотрели основные туристические объекты и достопримечательности города. Экскурсовод познакомил участников с тысячелетней историей Казани и известными во всем мире архитектурными объектами, среди них Спасо-Преображенский собор, Пушечный двор, Юнкерское училище, Присутственные места и Губернаторский дворец.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я посещаю Казань уже третий раз, это прекрасный исторический город. Очень интересно наблюдать, как он преображается с каждым годом, здесь всегда появляется что-то новое в плане архитектуры, — рассказал корреспондент из Китая Му Хо. — Здесь особая дружеская атмосфера и всегда много туристов. В Татарстане отлично сочетается запад и восток».

По его словам, особая схожесть Китая и России заключается в том, что в обеих странах существует единство и сплоченность народа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основное внимание было уделено одним из главных религиозных святынь города — Кул-Шарифу и Благовещенскому собору. Гостям рассказали о внутреннем устройстве мечети и ее создании. Журналисты посмотрели на маленькую ювелирную модель Кул-Шарифа и поднялись на смотровые балконы, чтобы увидеть, как устроены мужской и женский молельные залы и как читают Коран. Экскурсовод также рассказал, в каком веке был принят ислам на территории Поволжья.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Зарубежные гости также успели восхититься величием башни Сююмбике и познакомились с историей старейшего православного храма столицы Татарстана. Гид рассказал про развитие православия в Казанском крае.

Напоследок экскурсовод рассказал о происхождении татарстанского герба, а также поведал историю мифического существа – казанского дракона.