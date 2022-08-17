Китайские военные примут участие в российских учениях «Восток-2022»

Народно-освободительная армия Китая примет участие в стратегических военных учениях «Восток-2022», которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября. Об этом сообщает Министерство обороны КНР.

«Китай направляет своих военных для участия в этих учениях с целью углубления прагматичного и дружественного сотрудничества с вооруженными силами других стран, повышения уровня стратегической координации между всеми участниками и способности противостоять различным угрозам безопасности <…>», — отмечается в сообщении.

При этом в китайском военном ведомстве особо подчеркивают, что предстоящие маневры «не имеют никакой связи с текущей международной и региональной ситуацией». Под ней, судя по всему, в первую очередь понимается инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным специальная военная операция на Украине.

Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут с 30 августа по 5 сентября с участием ВДВ и сил дальней и военно-транспортной авиации. Они будут организованы на 13 полигонах Восточного военного округа.

Помимо Китая, к учениям присоединятся военные из Индии, Беларуси, Таджикистана, Монголии, Казахстана и других стран. На них должны быть отработаны «вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе», напоминает «Интерфакс».