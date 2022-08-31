Китайские ученые разработали наноматериал для борьбы с Covid-19

В Китае разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая штаммы «дельта» и «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование китайских ученых опубликовано в журнале Nature Nanotechnology. По данным исследователей, ультратонкий двухмерный составной нанолист из меди, индия, фосфора и серы может стать новым средством для борьбы с инфекцией.

Тестирование на мышах показало, что наноматериал может блокировать проникновение вируса в клетки, а также эффективно снимать воспаление легких у мышей, вызванное Covid-19, отмечается в статье.

Новый противовирусный механизм был совместно разработан учеными Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук, Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий при КАН и Куньминского института зоологии.