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Наука и образование
31 августа 2022  15:32

Китайские ученые разработали наноматериал для борьбы с Covid-19

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В Китае разработали наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса SARS-CoV-2, включая штаммы «дельта» и «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости. 

Исследование китайских ученых опубликовано в журнале Nature Nanotechnology. По данным исследователей, ультратонкий двухмерный составной нанолист из меди, индия, фосфора и серы может стать новым средством для борьбы с инфекцией.

Тестирование на мышах показало, что наноматериал может блокировать проникновение вируса в клетки, а также эффективно снимать воспаление легких у мышей, вызванное Covid-19, отмечается в статье.

Новый противовирусный механизм был совместно разработан учеными Шэньчжэньского института передовых технологий при Китайской академии наук, Национального центра нанонауки и технологий, Института физики высоких энергий при КАН и Куньминского института зоологии. 

#коронавирус #КНР
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