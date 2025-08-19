Китайские туристы стали вдвое чаще посещать Татарстан – исследование Т2

Shutterstock, автор Candy Retriever

Т2 провела анализ потока китайских туристов во время форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который стартовал 18 августа в Казани. По данным оператора, каждый 5-й иностранный турист приехал в республику из КНР.

В 2025 году количество туристов из Китая в РТ увеличилось в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, составив 20% от всех иностранных посетителей региона. Китайцы лидируют среди иностранных туристов, посещающих республику.

По итогам шести месяцев Татарстан занимает 11-е место по посещаемости китайскими туристами и 3-е среди регионов, удаленных от КНР. Также татарстанцы стали вдвое активнее путешествовать в Китай.

В 2024 году на втором месте среди иностранных туристов находились граждане Германии (12%), однако в этом году им уступили белорусы (10,2%). Третье место заняли ирландцы, составляющие 9,3% от общего числа туристов.

Директор казанского филиала Т2 Константин Гагаринов:

«По мере того, как развиваются российско-китайские отношения, растет и число туристов из Китая в Республику Татарстан. Гостей привлекает тысячелетняя история нашего города, развитая туристическая инфраструктура, яркие и масштабные бизнес-события. Одно из таких – форум «РОСТКИ», который проходит в эти дни в Казани и направлен на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами. Уже сейчас мы видим значительный рост двустороннего туристического потока, но я уверен, что этот тренд продолжится и в следующие годы Казань примет еще больше гостей из Китая».

