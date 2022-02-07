Китайские СМИ: США навязывают «вторжение» России, чтобы расширить НАТО и удержать Европу

США необходима идея неизбежной войны на Украине, чтобы легитимизировать расширение НАТО на восток и удержать Европу рядом с собой. Такое мнение выражено в редакционной статье китайской государственной газеты «Хуаньцю шибао».

В статье упоминается, что ранее Президент США Джозеф Байден одобрил отправку военнослужащих в Восточную Европу, в том числе Германию и Польшу.

«Этот шаг американских властей особенно бросается в глаза после того, как они вывели свои войска из Афганистана и Ирака», — заметили авторы.

По их словам, такое размещение войск создает впечатление неизбежности войны в Восточной Европе, в том числе на Украине.

«Навязывая всему миру идею того, что регион находится на гране войны, Вашингтон хочет таким образом легитимизировать наращивание военного присутствия там НАТО, а также не дать Европе, в которой уже начали появляться сепаратистские настроения, отдалиться от Вашингтона», — подчеркнули специалисты.

Кроме того, таким шагом США планируют поставить Россию в неловкое положение, однако жертвой этой игры в итоге окажется Украина, которой вместо войны и оружия сейчас необходима стабилизация внутренней и внешней обстановки.