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Экономика 7 сентября 2023 18:43

Китайские СМИ: «РОСТКИ» в Казани — отправная точка для новых инвестпроектов РФ и КНР

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Китайские СМИ: «РОСТКИ» в Казани — отправная точка для новых инвестпроектов РФ и КНР
Фото: © «Татар-информ»

Первый международный форум «РОСТКИ» служит отправной точкой для реализации новых инвестиционных проектов и создания совместных производств российских и китайских компаний. Об этом заявили на Центральном телевидении Китая, передает медиаплатформа sinorusfocus.com.

«В течение двух дней участники форума обсудят ключевые моменты и актуальные вопросы сотрудничества между Россией и Китаем, сосредоточатся на раскрытии потенциала китайско-российского прагматического сотрудничества и его развитии», – говорится в статье Центрального телевидения Китая.

Как рассказал первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев, на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тысяч участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. «Свыше 500 участников – представители Китая», – уточнил он.

Напомним, российско-китайский форум «РОСТКИ» пройдет в Татарстане 7 и 8 сентября. Местом его проведения выбран международный выставочный центр Kazan Expo. За два дня пройдут около 50 сессий по различным направлениям, включая IT, машиностроение, нефтехимию, транспорт, туризм, культуру, здравоохранение, спорт, образование и инвестиции.

#форум РОСТКИ
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