Китайские смартфоны подорожают в России в марте-апреле

О повышении закупочных цен на смартфоны уведомили российских ретейлеров крупные китайские производители. Как сообщают «Известия» со ссылкой на отраслевые источники, новые отпускные цены начнут действовать в феврале, а техника по обновлённой стоимости появится на полках магазинов в марте-апреле 2026 года.

По данным собеседников издания, подорожание затронет все ценовые категории. Согласно оценке одного из источников, наиболее заметный рост — на 15–30% — ожидается в среднем и премиальном сегментах в зависимости от модели и объема памяти.

Представитель другой розничной сети подтвердил планы о повышении цен на 20–30%, основной причиной которого назвал подорожание компонентов, особенно модулей памяти. По его мнению, это сильнее всего ударит по бюджетному сегменту, где доля памяти в себестоимости выше.

Коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов сообщил, что изменение розничных цен запланировано на март-апрель, а ожидаемый рост составит 10–20%. Представитель одного из китайских брендов подтвердил, что процесс повышения закупочных цен был запущен еще в декабре 2025 года и все новые поставки в Россию идут по увеличенным ценам. Конкретные проценты роста не раскрываются.