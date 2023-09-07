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Китайские компании рассказали Минниханову о планах углубить отношения с КамАЗом и РТ
На полях форума «РОСТКИ» Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с гендиректором Kangrun Group Ван Гуймином и вице-президентом компании Hynovation У Гопином. Они обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя РТ.
«Татарстан — один из самых успешных регионов России. В нашей республике хорошо развиты многие отрасли промышленности. Считаю, что нам нужно углублять наше сотрудничество», — сказал Рустам Минниханов.
Собеседники Раиса РТ поблагодарили за приглашение на российско-китайский форум «РОСТКИ», пожелали ему процветания. «Для нас очень близка Республика Татарстан. Цель нашего приезда — углубить отношения с КамАЗом», — добавил гендиректор Kangrun Group.
Напомним, что первый форум «РОСТКИ» пройдет в «Казань Экспо» 7 и 8 сентября. Всего на мероприятие зарегистрировались свыше 3,7 тыс. участников более чем из 20 стран и 55 регионов России. Свыше 500 участников — представители Китая.
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