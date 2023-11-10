Китайские инвесторы намерены расширять производство в Нижнекамске

Накануне в Доме Советов Нижнекамска состоялась встреча главы района Рамиля Муллина с делегацией из Китайской народной республики. Инвесторы планируют расширять производство «Камасталь» в Татарстане.

«Мы с коллегами хотим перейти на следующий этап нашего производства, развивать Нижнекамск и республику», — рассказал генеральный директор ООО «Камасталь» от КНР Чжай Юйгуй.

Перед началом переговоров Рамиль Муллин рассказал гостям о преимуществах Нижнекамска и перспективных проектах.

«Город и промышленные компании продолжают развиваться, вкладываются большие инвестиции. В Нижнекамске строятся новые заводы и логистические узлы, например терминал имени Дэна Сяопина. Наш город имеет серьёзный потенциал развития для китайских инвесторов в части средне- и малотоннажной химии», — подчеркнул он.

Также глава отметил, что на территории Нижнекамского района компания «ТЭМПО» планирует построить грузовой терминал по приему металла.

Сейчас делегация из КНР находится в поиске площадки для расширения своего производства. Их предприятие расположено в индустриальном парке «Пионер». Это российско-китайский завод по окрашиванию оцинкованной рулонной стали. Компания «Камасталь» является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Нижнекамск» и выпускает продукцию под брендом «Роскамасталь».

«На данный момент у нас есть только одна линия по покраске, но есть планы заниматься полностью и цинкованием металла. Мы хотим ежегодно производить 500 тонн продукции, для этого нужно расширяться», — пояснил Чжай Юйгуй.

Рамиль Муллин предложил китайским коллегам разместить новое предприятие на территории Нижнекамского района.

«Это очень хорошее расположение с перспективой дальнейшего развития — рядом будет порт, терминал Дэна Сяопина, федеральная трасса М7, а также есть железная дорога. Кроме того, будут строиться новые заводы, которые потребуют листовую сталь. Как территория ТОСЭР Нижнекамский район готов предоставить инвесторам ряд преференций. Если вы выберете Нижнекамск, я думаю, вы не ошибетесь», — подытожил Рамиль Муллин.