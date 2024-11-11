Китайские чайные церемонии проведут на форуме «РОСТКИ»

Китайские чайные церемонии проведут на II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», сообщается в группе события в соцсетях.

«Древнее искусство китайской чайной церемонии погрузит гостей в дзен и позволит попробовать традиционные вкусы красного и белого чая и различные сорта пуэров и улунов», – говорится в сообщении.

На форуме организуют также татарскую и русскую чайные зоны. В первой можно будет попробовать чай с травами и традиционные татарские сладости – чак-чак и талкыш-калеве.

Организаторы надеются, что участники смогут познакомиться с чайными традициями Китая, России и Татарстана. Эти ритуалы приготовления напитков, и их дегустация несут в том числе глубокое историческое и культурное наследие.

Параллельно с форумом пройдет выставка Coffee Tea Cacao Kazan Expo 2024 – российская выставка для профессионалов индустрии кофе, чая, какао и шоколада.

II Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» пройдёт в Казани 13-15 ноября. Пленарное заседание с участием Левитина, Файзуллина, Минниханова запланировано на финальный день форума.