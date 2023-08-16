Китайские автомобили заняли более 65% авторынка Татарстана

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Доля китайских марок на рынке новых автомобилей в Татарстане в январе-июне 2023 года составила 65,1%, увеличившись на 41 процентный пункт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании одного из популярных сервисов объявлений.

Второе место на авторынке республики заняли российские марки. На их долю пришлось 15,8% предложения (на 8% меньше, чем годом ранее). Тройку замкнули японские бренды с 7,9%.

При этом на рынке машин с пробегом, по итогам первых шести месяцев этого года, лидерами стали российские автомобили. Второе место заняли корейские марки, а тройку замкнули немецкие.

Рынок легковых автомобилей в Приволжском федеральном округе, по мнению исследователей, выглядит следующим образом: доля китайских брендов выросла с 13,2 до 42,6%, российских — с 24,5 до 30,7%, а всех прочих иномарок сократилась с 62,3 до 26,7%.