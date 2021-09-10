Китайская Венеция и родные просторы: «Хазинэ» представила выставку Анатолия Крылова

На территории Казанского Кремля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Живописное путешествие», которую составили картины зеленодольского художника Анатолия Крылова, запечатлевшие воспоминания о путешествиях в Китай, Италию, Францию, а также по Золотому кольцу России и родному краю.

Живописец — заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, действительный член Петровской академии наук и искусств, член Союза художников России. В этом году он отметил свой 70-летний юбилей. Однако наряду с торжественными вернисажами и пленэрами в 2021-м художник столкнулся и чередой тяжелых событий — сначала умерла жена, затем скончался родной брат.

Фото: © Михаил Захаров

Но творчества Анатолия Крылова не коснулись печальные краски — солнечный свет, как и прежде, продолжает струиться с его полотен. На выставке представлены произведения, написанные начиная с 2004 года. Из созданных в этом году картин экспонирована лишь одна — «Ростов Великий». На ней запечатлен через ряд колоколов вид с колокольни на улицу старинного города, залитого солнцем теплого лета. Написаны в 2021 году, но не представлены на выставке старый свияжский дворик, горбатый мост у речки в Петьялах, а также иконографические изображение «Спас в силах», которое этим летом украсило нишу старообрядческой часовни на Арском кладбище Казани.

Невесомый реализм — так определил творчество юбиляра председатель Союза художников России в Республике Татарстан Ильнур Сиразиев.

«Анатолий Крылов — приверженец хорошей, добротной академической школы. Здесь собраны его самые воздушные пейзажи. В своих картинах он создает такую воздушную мягкую палитру, что они теплые по духу. Есть у него работа „Звенящая тишина“, она меня очень прельщает. Обращаюсь к присутствующей здесь молодежи: присмотритесь к его палитре, к его воздушным экспериментам», — заметил Сиразиев и вручил художнику благодарность от Союза художников Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров

Живописец в свою очередь признался, что любит молодежь и детей любого возраста, их оптимизм и задор и именно поэтому, как ему кажется, выглядит моложе своих лет. За свою жизнь он успел поработать преподавателем в Зеленодольской детской художественной школе, затем ее директором, организовал при школе Зеленодольский филиал Казанского худучилища имени Фешина, заведовал им и одновременно преподавал студентам в Казанском филиале Суриковского института. А в 2004–2005 учебном году Анатолий Крылов уехал в Китай, чтобы учить живописи китайских студентов.

Обратно привез багаж воспоминаний и собрание китайских пейзажей с натуры — более 50 картин. В серии работ «По Китаю» художник запечатлел местечко, которое называют китайской Венецией — из-за расположения на воде подобно знаменитому итальянскому городу. На каждой из этих картин в углу красным выведены иероглифы — это имя и фамилия Анатолия Крылова на китайском языке.

Художник Анатолий Крылов. Фото: © Михаил Захаров

«Когда ученики составляют композиции моими глазами, я считаю это своей удачей. Художник вносит смысл в порядок, при этом все время, с каждой работой учится, развивается сам», — подчеркнул живописец.

Юбилейная выставка Анатолия Крылова совсем небольшая — занимает один зал. Но, переходя от картины к картине, зритель побывает и в знакомых с детства деревенских ландшафтах Татарстана, и в городах — наследниках Древней Руси, и в далеком Китае, увидит замки и сводчатые каменные мосты Италии и Франции.

«Сегодня открылась выставка, которая навевает воспоминания о больших традициях русского искусства — это напоминание, например, о Поленове. Лично для меня Анатолий Крылов — открытие. В нем заложен дух большого художника: редко кто может так тактично и тонко обрабатывать холст. Редко увидишь такого цельного грамотного и глубокого художника», — сказал народный художник Узбекистана, заслуженный художник Республики Татарстан Озад Хабибуллин.