Китайская корпорация в третьем квартале построит в Челнах «умный завод» холодильников

Китайская компания Haier к концу третьего квартала планирует завершить создание умного производства холодильно-морозильного оборудования в Набережных Челнах, сообщила «Татар-информу» представитель компании Дарья Томилина.

«Мы планируем, что он будет завершен к концу третьего квартала. В этом году будет нанято 830 человек», - отметила Томилина.

Кроме того, на площадке уже завершено строительство завода штампованных изделий.

«Объект будет сдан в эксплуатацию в конце марта. В мае будет открыт. Мы надеемся, что у нас не возникнет трудностей», - сказала собеседник агентства.

Всего к настоящему времени запущено уже три завода Haier в Набережных Челнах – по производству стиральных машин, холодильников и телевизоров. Общая сумма вложенных инвестиций в производства уже составила более 15,5 млрд рублей.

До 2025 года в индустриальном парке Haier появится еще 9 предприятий.

«Наш общий срок развития – 2025 год. Но они могут сдвигаться, потому что сейчас ситуация нестабильная. Работа у нас не останавливается. Мы от планов не отказываемся», - сказала она.

Инвестиции в создание производств в индустриальном парке Haier оцениваются в $1 млрд. Всего планируется создание 12 заводов.