Китайская компания Haier в ноябре откроет новый завод в Татарстане

Китайская корпорация Haier в этом году запустит новое производство в Татарстане. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на мероприятии по посадке деревьев в рамках форума «Ростки».

«Компания Haier планирует открытие нового завода 27 ноября. Запланирована торжественная церемония. Открытие новых производств – это показатель отношения к Татарстану», – сказала глава АИР.

Завод будет расположен в индустриальном парке Haier в Набережных Челнах.

Haier – крупный производитель бытовой техники. Компания начала размещать свои производства в Татарстане с 2014 года.