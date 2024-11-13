Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Китайская компания Haier в ноябре откроет новый завод в Татарстане
Китайская корпорация Haier в этом году запустит новое производство в Татарстане. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на мероприятии по посадке деревьев в рамках форума «Ростки».
«Компания Haier планирует открытие нового завода 27 ноября. Запланирована торжественная церемония. Открытие новых производств – это показатель отношения к Татарстану», – сказала глава АИР.
Завод будет расположен в индустриальном парке Haier в Набережных Челнах.
Haier – крупный производитель бытовой техники. Компания начала размещать свои производства в Татарстане с 2014 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»