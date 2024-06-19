Китайцы попробуют российские чипсы из ягеля и цукаты из побегов сосны

Стенд с российской органической продукцией впервые представлен на международной выставке Biofach China — 2024. Об этом сообщает новостной портал Ugra-NEWS.RU.

На выставке представлена продукция 15 производителей и Союза органического земледелия. Самой многочисленной делегацией стали югорские товаропроизводители. Они привезли в Китай консервы, рыбу, дикоросы и продукцию, изготовленную из них. Так, жители Поднебесной смогут попробовать чипсы из ягеля, чай, ягоды, цукаты из сосновых побегов.

В церемонии открытия российского стенда приняли участие замглавы Минсельхозпрода России Максим Увайдов, замруководителя Роскачества Елена Саратцева и заместитель директора Департамента промышленности Югры Семен Наумов.

Организаторы выставки отметили, что уделяют большое внимание развитию российско-китайских отношений. «По результатам двусторонних переговоров лидеров и делегаций двух стран был подписан десяток соглашений, нацеленных на упрочение экономического сотрудничества РФ и КНР, в частности на расширение взаимного доступа продукции АПК на рынки Китая», — отметили они.

Ожидается, что во время выставки будет открыт второй Центр популяризации российской органической продукции в Ханчжоу. Благодаря этому жители Китая смогут получить больше информации о российской органике.

Первый центр, напомним, с начала этого года работает в Харбине. Он выполняет функции зарубежного представительства Центра компетенций развития органической и «зеленой» продукции Роскачества.