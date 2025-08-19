Китайцы намерены локализовывать производство автомобилей в России

Локализация производства легковых автомобилей в России является одним из направлений сотрудничества по линии автопромышленности. Об этом заявил председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на международном форуме «РОСТКИ».

«Форум даст новый рывок. Мы уверены, что между нашими странами бизнес растет, и китайских компаний в России все больше. Товарооборот побил рекорд, у нас есть новые цели, обозначенные нашими лидерами, и мы должны стараться для их достижения», – сказал Чжоу Лицюнь.

Он добавил, что на российском рынке китайские автомобили занимают почти 50% всего объема.